Conférence de la société historique La philatélie 1940-1944 Rue Clément Ader Parthenay

Conférence de la société historique La philatélie 1940-1944

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La philatélie 1940-1944, un outil de propagande pour l’Etat français et le Gouvernement de la France libre par Didier Guillois.

L’administration des postes de l’Etat français émettra plusieurs timbres à l’effigie du maréchal Pétain. Après le succès du débarquement du 6 juin 1944, les maquis qui participent à la libération du territoire, utilisent les timbres à l’effigie de Pétain en les surchargeant d’une croix de Lorraine ou autres sigles afin de marquer la libération de ces territoires. Le gouvernement de la France libre émet aussi ses propres timbres, le général De Gaulle refusant l’emploi des timbres de Vichy et des timbres des alliés. .

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sh2pg79200@gmail.com

