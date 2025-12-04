Conférence de la SSHAC: Pierre Delon (1758-1843) De Malemort à Riofriode Riaza (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde
Conférence de la SSHAC: Pierre Delon (1758-1843) De Malemort à Riofriode Riaza (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde samedi 13 décembre 2025.
Conférence de la SSHAC: Pierre Delon (1758-1843) De Malemort à Riofriode Riaza (Musée Labenche)
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Par Chantal Sobieniak.
A 15h30.
Entrée libre dans la limite des place disponibles. .
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 sshacorreze19@gmail.com
English : Conférence de la SSHAC: Pierre Delon (1758-1843) De Malemort à Riofriode Riaza (Musée Labenche)
L’événement Conférence de la SSHAC: Pierre Delon (1758-1843) De Malemort à Riofriode Riaza (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme