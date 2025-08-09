Conférence De la Tour Vauban au Mur de l’Atlantique Camaret-sur-Mer
Conférence De la Tour Vauban au Mur de l’Atlantique Camaret-sur-Mer samedi 9 août 2025.
Conférence De la Tour Vauban au Mur de l’Atlantique
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère
De la Tour Vauban au Mur de l’Atlantique 250 ans de défense des approches maritimes de Brest.
Par Patrick Jadé, historien, président de l’Association « 1846 ».
Samedi 9 août
⌚18h
Cabane d’exposition, sur le Sillon, à côté de l’accueil de la Tour Vauban .
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12
