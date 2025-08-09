Conférence De la Tour Vauban au Mur de l’Atlantique Camaret-sur-Mer

Conférence De la Tour Vauban au Mur de l’Atlantique Camaret-sur-Mer samedi 9 août 2025.

Conférence De la Tour Vauban au Mur de l’Atlantique

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

De la Tour Vauban au Mur de l’Atlantique 250 ans de défense des approches maritimes de Brest.

Par Patrick Jadé, historien, président de l’Association « 1846 ».

Samedi 9 août

⌚18h

Cabane d’exposition, sur le Sillon, à côté de l’accueil de la Tour Vauban .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence De la Tour Vauban au Mur de l’Atlantique Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime