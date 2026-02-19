CONFERENCE DE LA VOLTA APHRODITE, NÉE DE L’ÉCUME Saint-Sériès
108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès Hérault
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Conférence du samedi 28 février 2026 à 17h Aphrodite, née de l’écume
Aphrodite, modèle de prédilection des artistes, est universellement connue comme déesse de la beauté et de l’Amour. Mais c’est une divinité complexe, à la fois céleste, terrestre et marine. Sa conception violente la voue à une sexualité débridée et si elle inspire l’amour des cœurs, elle ne le conçoit pas dans la durée. Elle suscite le désir en ce qu’il a de foudroyant, de pulsionnel et d’immédiat. Sa beauté incomparable accentue cette fulgurance qui aboutit à l’amour… physique.
Son pouvoir est tel qu’elle est capable, dit-on, d’ôter l’esprit à tous, même aux plus sages.
La Volta, Place de la mairie, Saint Sériès 34400 à 17h.
Paf 5€
Infos: 04 67 86 09 00 .
108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 09 00
English :
Conference on Saturday, February 28, 2026 at 5pm Aphrodite, born of the foam
