CONFERENCE DE LA VOLTA APHRODITE, NÉE DE L’ÉCUME Saint-Sériès

Conférence du samedi 28 février 2026 à 17h Aphrodite, née de l’écume

Aphrodite, modèle de prédilection des artistes, est universellement connue comme déesse de la beauté et de l’Amour. Mais c’est une divinité complexe, à la fois céleste, terrestre et marine. Sa conception violente la voue à une sexualité débridée et si elle inspire l’amour des cœurs, elle ne le conçoit pas dans la durée. Elle suscite le désir en ce qu’il a de foudroyant, de pulsionnel et d’immédiat. Sa beauté incomparable accentue cette fulgurance qui aboutit à l’amour… physique.

Son pouvoir est tel qu’elle est capable, dit-on, d’ôter l’esprit à tous, même aux plus sages.

La Volta, Place de la mairie, Saint Sériès 34400 à 17h.

Paf 5€

Infos: 04 67 86 09 00 .

