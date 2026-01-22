CONFERENCE DE LA VOLTA DIONYSOS, LE DEUX FOIS NÉ Saint-Sériès

CONFERENCE DE LA VOLTA DIONYSOS, LE DEUX FOIS NÉ

Conférence du samedi 24 janvier 2026 à 17h Dionysos, le deux fois né

Dionysos Bacchus peut être considéré comme le plus étrange et le plus complexe des dieux du vaste panthéon classique.

Fils d’un dieu et d’une mortelle, il instaure un lien crucial entre l’humain et le divin. Maître de la vigne et du vin, donc de l’ivresse, il est également associé à la fertilité, au théâtre, à l’extase et à l’abandon de soi. Ses fêtes réconcilient l’homme avec la nature qui offre ses dons spontanément et les animaux féroces le côtoient pacifiquement.

La vision dionysiaque du monde consiste à accéder à l’harmonie universelle en chantant et dansant. cf. Nietzsche. Dionysos, un dieu écologique et libertaire ?

La Volta, Place de la mairie, Saint Sériès 34400 à 17h.

Paf 5€

Infos: 04 67 86 09 00 .

108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 09 00

English :

Lecture on Saturday, January 24, 2026 at 5 p.m. Dionysus, the twice-born

