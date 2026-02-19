CONFERENCE DE LA VOLTA RABELAIS POUR RIRE ET SE RÉJOUIR Saint-Sériès

CONFERENCE DE LA VOLTA RABELAIS POUR RIRE ET SE RÉJOUIR

108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès Hérault

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Conférence du dimanche 8 mars 2026 à 17h

Conférence inédite de Véronique Beucler, sur Rabelais et son œuvre.

Il s’agit de présenter l’auteur François Rabelais dans sa drôlerie et sa profondeur. Je propose dans cette conférence,

le portrait d’un génie de la Renaissance qui raconte des histoires de géants pour divertir ses lecteurs mais cache aussi dans ses anecdotes, des messages plus secrets. Je lirai donc des textes choisis pour leur originalité leur comique et je les décrypterai pour en tirer la substantifique moëlle . Ce sera un moment de partage et de détente car la langue et les sujets rabelaisiens n’engendrent pas la mélancolie !

Je suis agrégée de lettres modernes, j’ai mis en scène une douzaine de pièces de théâtre et publié 5 romans pour adultes, aux éditions Le Passage, Albin Michel, Dialogues, Maurice Nadeau. Mon dernier roman jeunes adultes est sorti en octobre 2022 aux éditions Actes Sud.

La Volta, Place de la mairie, Saint Sériès 34400 à 17h.

Paf 5€

Infos: 04 67 86 09 00 .

34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 09 00

Conference on Sunday, March 8, 2026 at 5 p.m

