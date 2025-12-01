Conférence de l’abbaye du Mont Saint-Michel Images médiévales inédites Place Littré Avranches

Conférence de l’abbaye du Mont Saint-Michel Images médiévales inédites

Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Conférence animée par François Saint-James, conférencier et expert de l’histoire du Mont Saint-Michel qui invite à explorer le lien unique qui existe entre la mer et le Mont. Plongez dans l’histoire médiévale du Mont Saint-Michel, de sa baie et de ses habitants qui ont autrefois façonné le Mont tel qu’il l’est aujourd’hui. Ce rocher légendaire au cœur d’une baie immense a toujours vécu au rythme de puissantes marées. Une plongée captivante dans le passé à travers des images médiévales rares et évocatrices. .

Place Littré Hôtel de Ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr

English :

L’événement Conférence de l’abbaye du Mont Saint-Michel Images médiévales inédites Avranches a été mis à jour le 2025-12-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts