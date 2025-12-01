Conférence de l’abbaye du Mont Saint-Michel Images médiévales inédites Place Littré Avranches
Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Conférence animée par François Saint-James, conférencier et expert de l’histoire du Mont Saint-Michel qui invite à explorer le lien unique qui existe entre la mer et le Mont. Plongez dans l’histoire médiévale du Mont Saint-Michel, de sa baie et de ses habitants qui ont autrefois façonné le Mont tel qu’il l’est aujourd’hui. Ce rocher légendaire au cœur d’une baie immense a toujours vécu au rythme de puissantes marées. Une plongée captivante dans le passé à travers des images médiévales rares et évocatrices. .
Place Littré Hôtel de Ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr
