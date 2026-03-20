Conférence de l’Académie Nationale de Reims ICP Reims Reims

Conférence de l’Académie Nationale de Reims

ICP Reims 6 Rue Lieutenant Herduin Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Tout public

L’Ordre royal de Saint-Louis, l’héritage invisible la filiation cachée des ordres nationaux par Louis-Xavier FOREST,

Ingénieur, phalériste et auditeur de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale.

À la fin du XVIIᵉ siècle, Louis XIV crée l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis pour distinguer la bravoure et la fidélité de ses officiers. Pour la première fois, une décoration royale récompense le mérite personnel plus que la noblesse de sang une petite révolution dans la France de l’Ancien Régime. .

ICP Reims 6 Rue Lieutenant Herduin Reims 51100 Marne Grand Est

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L’événement Conférence de l’Académie Nationale de Reims Reims a été mis à jour le 2026-03-17 par Reims Tourisme & Congrès