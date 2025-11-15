Conférence de l’AGORA à Saint-Ouen

Saint-Ouen Loir-et-Cher

À vos agendas ! Pour explorer le thème 2025 Aux frontières de l’humain humain, non-humain, inhumain, transhumain…

Conférence de l’AGORA à Saint-Ouen. L’association Bata Flamenca’ Ballo nous fera découvrir Le Duende, une expérience aux frontières du corps en mêlant la lecture d’extraits de Frederico Garcia Lorca, Jeu et théorie du Duende, à une représentation-démonstration participative de danses andalouses. Pot latino suivra ! .

English :

Mark your calendars! To explore the 2025 theme « At the frontiers of the human: human, non-human, inhuman, transhuman?

German :

Auf die Tagesordnung! Um das Thema 2025 « An den Grenzen des Menschlichen: menschlich, nicht-menschlich, unmenschlich, transhuman… » zu erforschen..

Italiano :

Segnate i vostri calendari! Per esplorare il tema 2025 « Alle frontiere dell’umanità: umano, non umano, disumano, transumano?

Espanol :

¡Marquen sus calendarios! Para explorar el tema de 2025 « En las fronteras de la humanidad: ¿humano, no humano, inhumano, transhumano?

