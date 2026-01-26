Conférence de l’AGREPE L’Éthiopie Salle de la Mairie Gondreville
Conférence de l’AGREPE L’Éthiopie Salle de la Mairie Gondreville mercredi 4 février 2026.
Conférence de l’AGREPE L’Éthiopie
Salle de la Mairie 56 Rue du Château des Princes Gondreville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 20:30:00
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Films sur l’Éthiopie présentée par Bernard Mélinette à l’issue de l’Assemblée Générale de l’association de l’AGREPE
Gratuit, entrée libreTout public
0 .
Salle de la Mairie 56 Rue du Château des Princes Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 84 63 30 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Films on Ethiopia presented by Bernard Mélinette at the AGREPE General Meeting
Free admission
L’événement Conférence de l’AGREPE L’Éthiopie Gondreville a été mis à jour le 2026-01-26 par MT TERRES TOULOISES