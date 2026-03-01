Conférence de l’AGREPE Pierre Le Bourgeois. De l’urbanisme à l’architecture rue du Château des Princes Gondreville

Conférence de l’AGREPE Pierre Le Bourgeois. De l’urbanisme à l’architecture

Pierre Le Bourgeois (1879-1971) est un architecte formé à l’École des Beaux-Arts de Paris. Installé à Nancy de 1910 à 1928, il est l’auteur des principaux édifices Art Déco de la ville Pharmacie Centrale, Palais de la Bière, Magasins Réunis, Immeubles et magasins Gillet-Lafond … Il est aussi l’un des premiers urbanistes de France. À Nancy, il participe au concours pour le quartier Saint-Sébastien, gagne celui de la reconstruction de Longwy et élabore les plans de nombreux villages à reconstruire. À son départ de Nancy, il devient enseignant à l’École spéciale d’architecture au côté d’Auguste Perret.

Conférence animée par Jean-Marie Simon, ancien directeur du CAUE 54

Pierre Le Bourgeois (1879-1971) was an architect trained at the École des Beaux-Arts in Paris. Based in Nancy from 1910 to 1928, he was responsible for the city’s main Art Deco buildings: Pharmacie Centrale, Palais de la Bière, Magasins Réunis, Immeubles et magasins Gillet-Lafond… He was also one of France’s first urban planners. In Nancy, he took part in the competition for the Saint-Sébastien district, won the competition for the reconstruction of Longwy and drew up plans for numerous villages to be rebuilt. On leaving Nancy, he joined Auguste Perret as a teacher at the École spéciale d’architecture.

Lecture by Jean-Marie Simon, former director of CAUE 54

