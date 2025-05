Conférence de l’Alliance Française – Wasselonne, 16 mai 2025 20:30, Wasselonne.

Bas-Rhin

Conférence de l’Alliance Française Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

En Alsace, ça se dit comme ça quelques effets du contact entre alsacien et français.

Vendredi 16 mai à 20 heures 30 Salle prévôtale

Entrée libre Plateau

Après une brève présentation de la situation sociolinguistique alsacienne, on s’intéressera aux effets du contact entre les parlers dialectaux alsaciens et le français. Des emprunts plus ou moins intégrés ( Bibeleskaas , Chrischtkindelsmarik , etc.) aux phénomènes de calques ( demain ils veulent beau ), en passant par les interférences phonologiques (le fameux accent alsacien) et les néologismes résultant de l’hybridation des deux variétés (comme les verbes ratscher ou spritzer ), on proposera une typologie illustrant l’influence non négligeable du substrat dialectal germanique sur le français régional, ainsi qu’une analyse des discours et représentations dont celui-ci est l’objet.

Pascale ERHART est maîtresse de conférences à l’Université de Strasbourg, où elle dirige le département de dialectologie alsacienne et mosellane. Au sein de l’axe Langue/s et société de l’Unité de recherche Linguistique, langues et parole (UR 1339 LiLPa), elle étudie notamment les formes et usages des parlers dialectaux alsaciens dansles médias audiovisuels et numériques. Elle s’intéresse aussi plus généralement aux questions de contacts de langues et de politiques linguistiques.

Autrice de « En Alsace, ça se dit comme ça », publié aux éditions Le Robert en 2024, elle est également responsable de la revue Cahiers du plurilinguisme européen de l’Université de Strasbourg. .

Cour du Château

Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 12 30 contact@alliance-wasselonne.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence de l’Alliance Française Wasselonne a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble