Conférence de l’Alliance Française Wasselonne

Conférence de l’Alliance Française Wasselonne vendredi 26 septembre 2025.

Conférence de l’Alliance Française

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Conférence Le Vin de Strasbourg Histoire du vignoble et des vignerons d’aujourd’hui par Georges BISCHOFF.

Vendredi 26 septembre 2025 à 20h30 Salle Prévôtale (cour du château).

Entrée libre, plateau.

Organisé par l’Alliance Française de Wasselonne. 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 12 30 contact@alliance-wasselonne.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence de l’Alliance Française Wasselonne a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble