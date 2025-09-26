Conférence de l’Alliance Française Wasselonne
Conférence de l’Alliance Française Wasselonne vendredi 26 septembre 2025.
Conférence de l’Alliance Française
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Conférence Le Vin de Strasbourg Histoire du vignoble et des vignerons d’aujourd’hui par Georges BISCHOFF.
Vendredi 26 septembre 2025 à 20h30 Salle Prévôtale (cour du château).
Entrée libre, plateau.
Organisé par l’Alliance Française de Wasselonne. 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 12 30 contact@alliance-wasselonne.org
L’événement Conférence de l’Alliance Française Wasselonne a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble