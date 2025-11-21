Conférence de l’Alliance Française Wasselonne
Conférence de l’Alliance Française
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-11-21 20:30:00
Vendredi 21 novembre à 20h30, Salle Prévôtale (Cour du Château)
Conférence de l’Alliance Française « La parité » par Françoise WERCKMANN . Entrée libre, plateau.
Contact Alliance Française et association culturelle coteaux Mossig 03 88 87 12 30, af-acp.wasselonne@orange.fr 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 12 30 af-acp.wasselonne@orange.fr
