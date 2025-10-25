Conférence de l’AMAB sur « Le paysagiste Georges Moser et le Parc de Maurepas » Musée Quai Zola Rennes

La conférence présentera l’histoire du parc de Maurepas et la carrière de son concepteur, Georges Moser, paysagiste et pépiniériste versaillais, auteur de nombreux jardins de l’entre deux guerres.

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-10-25T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T16:30:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/conference/conference-de-lamab-sur-le-paysagiste-georges-moser-et-le-parc-de-maurepas

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine