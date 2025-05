Conférence de l’anonymat…à la plus grande des célébrités ! – Sélestat, 17 mai 2025 18:00, Sélestat.

Bas-Rhin

Conférence de l’anonymat…à la plus grande des célébrités ! 1a rue Ste Foy Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 19:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Conférence dans le cadre de la saison 2024-2025 sur la thématique « de l’anonymat…à la plus grande des célébrités! »

Le cycle des conférences à la Galerie La Ligne bleue reprend, saison 2024-2025 !

A force de toujours évoquer les mêmes artistes, d’autres restent dans l’ombre des réserves des musées ! Comment être connu tout en étant anonyme ? Des créateurs très célèbres de nos jours ont été oubliés pendant des siècles. Et quel serait l’artiste le plus célèbre, le plus complet, toutes époques confondues ?

Pour découvrir différentes façons de travailler en histoire de l’art, l’année sera divisée en deux temps étudier des anonymes, des inconnus et méconnus de différents pays, puis un seul, Michel-Ange, sous quatre angles particuliers.

10/05 Michel-Ange, architecte

Conférence de Mme Hauck Aline, responsable service patrimoine Association des Oeuvres scolaires, docteure en histoire de l’art, Université de Strasbourg.

.

1a rue Ste Foy

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 69 85 02 galerie.lalignebleue@gmail.com

English :

Conference as part of the 2024-2025 season on the theme « from anonymity…to the biggest of celebrities! »

German :

Konferenz im Rahmen der Saison 2024-2025 zum Thema « Von der Anonymität…zum größten aller Prominenten! »

Italiano :

Conferenza nell’ambito della stagione 2024-2025 sul tema « Dall’anonimato… alla più grande delle celebrità! »

Espanol :

Conferencia en el marco de la temporada 2024-2025 sobre el tema « Del anonimato… ¡a la mayor de las celebridades! »

L’événement Conférence de l’anonymat…à la plus grande des célébrités ! Sélestat a été mis à jour le 2025-05-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme