Conférence De l’Antiquité aux jeux de société modernes Musée du Prieuré Harfleur

Conférence De l’Antiquité aux jeux de société modernes

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Afin d’ouvrir l’exposition Le dé une histoire à 6 faces , L’association Paradice Animation propose une conférence. Les membres de l’association aborderont la thématique sous une approche historique et chronologique.

Sur inscription au 02 35 13 30 58 .

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

