Conférence De l’arpentage au cadastre

Salle polyvalente Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Les amis du patrimoine de Sainte-Colombe-en-Bruilhois organise à la salle polyvalente une conférence intitulé Au temps de l’Arpentement au Cadastre , animée par Stéphane Capot, Directeur des Archives départementales de Lot-et-Garonne.

Les amis du patrimoine de Sainte-Colombe-en-Bruilhois organise à la salle polyvalente une conférence intitulé Au temps de l’Arpentement au Cadastre , animée par Stéphane Capot, Directeur des Archives départementales de Lot-et-Garonne. .

Salle polyvalente Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence De l’arpentage au cadastre

Les amis du patrimoine de Sainte-Colombe-en-Bruilhois are organizing a conference entitled Au temps de l’Arpentement au Cadastre , hosted by Stéphane Capot, Director of the Archives départementales de Lot-et-Garonne.

L’événement Conférence De l’arpentage au cadastre Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Destination Agen