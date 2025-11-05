Conférence de l’artiste Coline Gaulot (Musée Marzelles) Rue Abel Boyé Marmande

Conférence de l’artiste Coline Gaulot (Musée Marzelles)

Conférence de l’artiste Coline Gaulot

Lors de cette conférence, Coline Gaulot nous parlera de ses sources d’inspiration, mais également du projet actuel qu’elle mène au sein d’un service de néonatalité d’un hôpital autour du thème de la tendresse.

L’artiste bordelaise âgée de 39 ans, nous parle au-travers de l’œuvre exposée au musée, Le Grand feu, de sa propre histoire tout en convoquant les souvenirs des visiteurs. Une table blanche sur laquelle sont disposés différents gâteaux d’un blanc immaculés, pour certains faits maison par sa mère et d’autres achetés en pâtisserie par son père qui évoquent la séparation de ses parents et les doubles anniversaires. Cette œuvre lui a été inspirée par le souvenir d’un de ses anniversaires au cours duquel tout le monde s’était disputé. Elle n’a gardé de cet instant qu’une seule photo, celle de sa table d’anniversaire. .

