Conférence de l’association Vie tré inspirée Vitré
vendredi 18 septembre 2026 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Conférence de l’association Vie tré inspirée
Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association Vie tré inspirée propose trois conférences dans la salle du logis du château de Vitré le vendredi 18 septembre 2026 à 19h.
– Conférence Chantier de Notre Dame de Paris, traumatisme après l’incendie le chantier du Siècle
Intervenantes
Marie PARANT ANDALORO
Mandataire du groupement du chantier de peintures murales.
Mathilde PAPILLON
Co-traitante du groupement de conservateurs restaurateurs.
– Conférence Recensement et numérisation des monuments ravagés par les zones de conflits et la guerre conserver une mémoire et se réinventer
Intervenant
Gaël LABROUSSE
Atelier TORI, ébénisterie d’art Balazé, ancien membre d’Iconem
– Conférence Restauration des sculptures vandalisées de la Madeleine à Angers
Intervenante
Christine GRENOUILLEAU-GUÉRIN
Restauratrice de sculpture Conseil en conservation préventive .
Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 05 85 27
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English :
L’événement Conférence de l’association Vie tré inspirée Vitré a été mis à jour le 2026-07-16 par OT VITRE
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