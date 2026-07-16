Informations pratiques

Vitré

Conférence de l’association Vie tré inspirée

Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association Vie tré inspirée propose trois conférences dans la salle du logis du château de Vitré le vendredi 18 septembre 2026 à 19h.

– Conférence Chantier de Notre Dame de Paris, traumatisme après l’incendie le chantier du Siècle

Intervenantes

Marie PARANT ANDALORO

Mandataire du groupement du chantier de peintures murales.

Mathilde PAPILLON

Co-traitante du groupement de conservateurs restaurateurs.

– Conférence Recensement et numérisation des monuments ravagés par les zones de conflits et la guerre conserver une mémoire et se réinventer

Intervenant

Gaël LABROUSSE

Atelier TORI, ébénisterie d’art Balazé, ancien membre d’Iconem

– Conférence Restauration des sculptures vandalisées de la Madeleine à Angers

Intervenante

Christine GRENOUILLEAU-GUÉRIN

Restauratrice de sculpture Conseil en conservation préventive .

Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 05 85 27

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English :

L’événement Conférence de l’association Vie tré inspirée Vitré a été mis à jour le 2026-07-16 par OT VITRE