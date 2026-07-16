UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vitré

Conférence de l’association Vie tré inspirée Vitré

vendredi 18 septembre 2026 · Vitré

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du Château
Ville
35500 Vitré
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Vitré

Conférence de l’association Vie tré inspirée

Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association Vie tré inspirée propose trois conférences dans la salle du logis du château de Vitré le vendredi 18 septembre 2026 à 19h.

– Conférence Chantier de Notre Dame de Paris, traumatisme après l’incendie le chantier du Siècle

Intervenantes
Marie PARANT ANDALORO
Mandataire du groupement du chantier de peintures murales.

Mathilde PAPILLON
Co-traitante du groupement de conservateurs restaurateurs.

– Conférence Recensement et numérisation des monuments ravagés par les zones de conflits et la guerre conserver une mémoire et se réinventer

Intervenant
Gaël LABROUSSE
Atelier TORI, ébénisterie d’art Balazé, ancien membre d’Iconem

– Conférence Restauration des sculptures vandalisées de la Madeleine à Angers

Intervenante
Christine GRENOUILLEAU-GUÉRIN
Restauratrice de sculpture Conseil en conservation préventive   .

Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 05 85 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence de l’association Vie tré inspirée Vitré a été mis à jour le 2026-07-16 par OT VITRE

À voir aussi à Vitré (Ille-et-Vilaine)