Conférence de l’association Vivre la solidarité par l’art (VSART) Club seniors Mouffetard Paris jeudi 9 octobre 2025.

À l’occasion de la Semaine Bleue, laissez-vous transporter par les senteurs de la rose, du jasmin et de l’encens. Découvrez comment ces parfums accompagnaient la vie quotidienne dans l’Antiquité, de la cosmétique aux rituels sacrés, pour une immersion sensorielle et historique unique.

Remontez le temps pour un voyage olfactif inédit !

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club Mouffetard (15 places maximum).

Tél. 01 45 35 99 97

Public adultes. A partir de 55 ans.

Date(s) : 2025-10-09T14:30:00+02:00_2025-10-09T17:00:00+02:00

Club seniors Mouffetard 20, rue Ortolan 75005 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris