CONFÉRENCE DE LAURENT TILLON DE L’ARBRE À LA CHAUVE-SOURIS, PLACE AUX FANTÔMES DE NOS FORÊTS Carnuta Jupilles

CONFÉRENCE DE LAURENT TILLON DE L’ARBRE À LA CHAUVE-SOURIS, PLACE AUX FANTÔMES DE NOS FORÊTS
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20 21:00:00
2025-11-20
CONFÉRENCE DE LAURENT TILLON DE L’ARBRE À LA CHAUVE-SOURIS, PLACE AUX FANTÔMES DE NOS FORÊTS
Les forêts nous attirent et favorisent notre bien-être, mais c’est leur fonctionnement écologique qui en est la clé. À travers la découverte de son chêne Quercus , Laurent Tillon révèle comment insectes, oiseaux et chauves-souris participent à cet équilibre. La forêt, visible et mystérieuse, nous réserve des surprises nocturnes, où les fantômes comme les chauves-souris jouent un rôle crucial. Une réflexion s’impose et si notre identité dépendait de celle de la forêt et de ses habitants ?
A partir de 8 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
LECTURE BY LAURENT TILLON FROM TREES TO BATS, THE GHOSTS OF OUR FORESTS
German :
KONFERENZ VON LAURENT TILLON VOM BAUM ZUR FLEDERMAUS, PLATZ FÜR DIE GEISTER UNSERER WÄLDER
Italiano :
CONFERENZA DI LAURENT TILLON DALL’ALBERO AL PIPISTRELLO, I FANTASMI DELLE NOSTRE FORESTE
Espanol :
CONFERENCIA DE LAURENT TILLON DEL ÁRBOL AL MURCIÉLAGO, LOS FANTASMAS DE NUESTROS BOSQUES
