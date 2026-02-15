Conférence de l’autrice Lorraine Dauleux Rountree Salle des fêtes Montignac-de-Lauzun

Conférence de l’autrice Lorraine Dauleux Rountree

Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

L’association Lauzun Atelier organise une conférence avec l’autrice Lorraine Dauleux Rountree. La manifestation sera animée en anglais. Un temps convivial suivra après la conférence. Places limitées, réservez votre place.

L’association Lauzun Atelier organise une conférence avec l’autrice Lorraine Dauleux Rountree. La manifestation sera animée en anglais. Un temps convivial suivra après la conférence. Places limitées, réservez votre place. .

Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lauzunateliers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence de l’autrice Lorraine Dauleux Rountree

The association Lauzun Atelier is organizing a conference with author Lorraine Dauleux Rountree. The event will be conducted in English. A convivial time will follow the lecture. Places are limited, so reserve your place.

L’événement Conférence de l’autrice Lorraine Dauleux Rountree Montignac-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays de Lauzun