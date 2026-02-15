Conférence de l’autrice Lorraine Dauleux Rountree Salle des fêtes Montignac-de-Lauzun
Conférence de l’autrice Lorraine Dauleux Rountree
Salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Gratuit
L’association Lauzun Atelier organise une conférence avec l’autrice Lorraine Dauleux Rountree. La manifestation sera animée en anglais. Un temps convivial suivra après la conférence. Places limitées, réservez votre place.
The association Lauzun Atelier is organizing a conference with author Lorraine Dauleux Rountree. The event will be conducted in English. A convivial time will follow the lecture. Places are limited, so reserve your place.
