Conférence de Lavalette à La Chapelette Salle Polyvalente (sous la mairie) Grazac

Informations pratiques

Grazac

Conférence de Lavalette à La Chapelette

Salle Polyvalente (sous la mairie) Place du 19 mars 1962 Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez assister à une conférence sur le thème De Lavalette à la Chapelette , présentée par Lionel Ciochetto.

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Salle Polyvalente (sous la mairie) Place du 19 mars 1962 Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 31 69

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English :

Come attend a lecture on the topic “From Lavalette to La Chapelette,” presented by Lionel Ciochetto.

L’événement Conférence de Lavalette à La Chapelette Grazac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire