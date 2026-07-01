Conférence de Lavalette à La Chapelette Salle Polyvalente (sous la mairie) Grazac
samedi 18 juillet 2026 · Salle Polyvalente (sous la mairie) · Grazac
Informations pratiques
Grazac
Conférence de Lavalette à La Chapelette
Salle Polyvalente (sous la mairie) Place du 19 mars 1962 Grazac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez assister à une conférence sur le thème De Lavalette à la Chapelette , présentée par Lionel Ciochetto.
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Salle Polyvalente (sous la mairie) Place du 19 mars 1962 Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 31 69
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English :
Come attend a lecture on the topic “From Lavalette to La Chapelette,” presented by Lionel Ciochetto.
L’événement Conférence de Lavalette à La Chapelette Grazac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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