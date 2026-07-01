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AGENDA · Grazac

Conférence de Lavalette à La Chapelette Salle Polyvalente (sous la mairie) Grazac

samedi 18 juillet 2026 · Salle Polyvalente (sous la mairie) · Grazac

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Polyvalente (sous la mairie)
Adresse
Place du 19 mars 1962
Ville
43200 Grazac
Département
Haute-Loire
Tarif

Grazac

Conférence de Lavalette à La Chapelette

Salle Polyvalente (sous la mairie) Place du 19 mars 1962 Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Venez assister à une conférence sur le thème De Lavalette à la Chapelette , présentée par Lionel Ciochetto.
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Salle Polyvalente (sous la mairie) Place du 19 mars 1962 Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 31 69 

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English :

Come attend a lecture on the topic “From Lavalette to La Chapelette,” presented by Lionel Ciochetto.

L’événement Conférence de Lavalette à La Chapelette Grazac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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