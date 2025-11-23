Conférence de l’Institut Européen des Jardins et Paysages Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rouen

Conférence de l’Institut Européen des Jardins et Paysages

Auditorium du Musée des Beaux-Arts 26 Bis Rue Jean Lecanuet Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 16:30:00

2025-11-23

Rendez-vous à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts pour une conférence gratuite

15h Jardin et paysage en Angleterre, 1700-1800 par Frédéric Ogée, professeur émérite de littérature et d’histoire de l’art britanniques

Conférence organisée en partenariat avec l’association les Amis des Fleurs. .

