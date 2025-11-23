Conférence de l’Institut Européen des Jardins et Paysages Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rouen
Auditorium du Musée des Beaux-Arts 26 Bis Rue Jean Lecanuet Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 16:30:00
Rendez-vous à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts pour une conférence gratuite
15h Jardin et paysage en Angleterre, 1700-1800 par Frédéric Ogée, professeur émérite de littérature et d’histoire de l’art britanniques
Conférence organisée en partenariat avec l’association les Amis des Fleurs. .
