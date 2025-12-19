Conférence de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen
Conférence de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen samedi 10 janvier 2026.
Conférence de l’Institut Européen des Jardins & Paysages
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 16:00:00
fin : 2026-01-10 17:30:00
Date(s) :
2026-01-10
Rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour une conférence gratuite
16h Pascal Cribier itinéraires d’un jardinier par Marc Jeanson, botaniste
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour une conférence gratuite
16h Pascal Cribier itinéraires d’un jardinier par Marc Jeanson, botaniste
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 15 52 49 87 contact@iejp.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence de l’Institut Européen des Jardins & Paysages
Join us at the Alexis de Tocqueville library for a free lecture:
4pm: Pascal Cribier: itinéraires d?un jardinier by Marc Jeanson, botanist
Free admission, subject to availability.
L’événement Conférence de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Caen a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Caen la Mer