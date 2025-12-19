Conférence de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Conférence de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados

Début : 2026-01-10 16:00:00

fin : 2026-01-10 17:30:00

2026-01-10

Rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour une conférence gratuite

16h Pascal Cribier itinéraires d’un jardinier par Marc Jeanson, botaniste

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 15 52 49 87 contact@iejp.eu

English : Conférence de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Join us at the Alexis de Tocqueville library for a free lecture:

4pm: Pascal Cribier: itinéraires d?un jardinier by Marc Jeanson, botanist

Free admission, subject to availability.

