Conférence De l’Intelligence Artificielle à l’Intelligence Ancestrale sur la piste des peuples Premiers pour réapprendre à vivre reliés La Baule-Escoublac

Conférence De l’Intelligence Artificielle à l’Intelligence Ancestrale sur la piste des peuples Premiers pour réapprendre à vivre reliés
56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2026-01-06 18:00:00
2026-01-06
Conférence traitant du sujet: De l’Intelligence Artificielle à l’Intelligence Ancestrale sur la piste des peuples Premiers pour réapprendre à vivre reliés
Et si l’avenir de nos sociétés dépendait de notre capacité à renouer avec l’intelligence du Vivant? Anthropologue et exploratrice, Karine Massonnie partage la sagesse des peuples Premiers pour repenser la santé globale — personnelle, collective et écologique.
Une conférence inspirante pour réconcilier technologie, humanité et nature, et apprendre à vivre reconnectés autrement.
Entrée libre .
