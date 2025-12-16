Conférence De l’Intelligence Artificielle à l’Intelligence Ancestrale sur la piste des peuples Premiers pour réapprendre à vivre reliés

56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 18:00:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Conférence traitant du sujet: De l’Intelligence Artificielle à l’Intelligence Ancestrale sur la piste des peuples Premiers pour réapprendre à vivre reliés

Et si l’avenir de nos sociétés dépendait de notre capacité à renouer avec l’intelligence du Vivant? Anthropologue et exploratrice, Karine Massonnie partage la sagesse des peuples Premiers pour repenser la santé globale — personnelle, collective et écologique.

Une conférence inspirante pour réconcilier technologie, humanité et nature, et apprendre à vivre reconnectés autrement.

Entrée libre .

56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 11 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence De l’Intelligence Artificielle à l’Intelligence Ancestrale sur la piste des peuples Premiers pour réapprendre à vivre reliés La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-12-16 par ADT44