Conférence De l’invention du patrimoine et de ses effets à Pau rue du château Pau

Une conférence des Amis du Château de Pau, dans le cadre de l’exposition Projets et merveilles , avec Christian Bouché, Architecte du patrimoine.

Aujourd’hui la reconnaissance du Patrimoine comme bien commun, outrepassant le droit de propriété, fait l’objet d’un large consensus. Mais il a fallu attendre le deuxième tiers du XIXe siècle pour que s’affiche une doctrine, et que lui soient attachés des moyens sans lesquels elle serait restée vaine.

Dans ce large mouvement, le château de Pau se situe à la croisée de deux chemins. A la fois Monument Historique, figure vénérable que la Nation se doit de protéger et sauvegarder.

Et bien de famille des Bourbon ensuite approprié comme tel par Louis Napoléon soumis aux exigences et contingences d’une résidence souveraine. En ont découlé une attention précoce et des interventions parfois désinhibées. .

