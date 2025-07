Conférence « De l’obscurité à la lumière : témoignage d’Erik Fradet (H.25) » HEC Alumni Paris

Conférence HEC Alumni « De l’obscurité à la lumière : témoignage d’Erik Fradet (H.25) »

Il était condamné. Il a survécu. Et il a couru un semi-Ironman.

La nuit du 11 mars 2020 a bouleversé la vie d’Erik Fradet (H.25)

Une chute violente dans l’escalier du bar étudiant de l’Ecole. Un traumatisme crânien. Une hémorragie cérébrale. À son arrivée à l’hôpital, les médecins ne lui donnent aucune chance.

Mais un neurochirurgien décide de tenter l’impossible. Il opère. Erik survit. Commence alors un combat hors du commun.

➡️ Coma.

➡️ Paralysie.

➡️ Interdiction de visites à cause du Covid.

➡️ Pronostic médical : « Il ne marchera plus. Il ne parlera plus. »

Cinq ans plus tard, Erik parle. Il marche. Et il court.

En juin 2024, il termine un semi-Ironman.

Aujourd’hui, Erik partage les leçons de vie tirées de ce parcours incroyable.

Un témoignage bouleversant, une force d’inspiration, une conférence à ne pas manquer.

Sur place à l’Association ou en ligne

️ Le lundi 29 septembre

De 18h30 à 20h suivi d’un cocktail

Inscrivez-vous dès maintenant pour entendre une histoire qui change le regard qu’on porte sur les épreuves, la résilience… et la vie.

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris