Conférence de l’observatoire Observatoire astronomique de Valcourt Valcourt

Conférence de l’observatoire Vendredi 18 juillet, 20h30 Observatoire astronomique de Valcourt Haute-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles (60)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-18T20:30:00 – 2025-07-18T23:00:00

Fin : 2025-07-18T20:30:00 – 2025-07-18T23:00:00

Voyager 1 et 2.

A travers cette présentation, nous reviendrons sur une aventure spatiale ambitieuse débutée dans les années 70 et qui se poursuit encore aujourd’hui.

Le programme « Voyager » de la NASA a été la première exploration robotisée des planètes géantes du système solaire. Nous découvrirons la formidable moisson de connaissances qui en a découlé à travers un échantillon de photos parmi les plus de dix mille transmises, dont la plus célèbre sans doute : « The pale blue dot » ou « petit point bleu pâle », photo de la Terre prise à six milliards de kilomètres.

Bien qu’ayant parfaitement rempli la mission qui leur était assignée puisqu’elle était prévue sur 10 ans et malgré quelques avaries, ces sondes, particulièrement robustes, continuent à nous envoyer des informations des confins du système solaire.

Voyager 1 et 2 sont éloignées aujourd’hui de plus de vingt milliards de kilomètre de la planète bleue et la communication avec les sondes devient de plus en plus indistincte du bruit de fond. Avec, en plus, l’affaiblissement inéluctable des ressources en énergie, le jour est proche où l’on devra les abandonner à leur long périple.

C’est alors que se débutera le second rôle qui leur a été assigné…

Et nous examinerons, pour finir, comment les concepteurs du programme les ont imaginées aussi comme des témoins de notre condition d’humains à l’attention d’éventuels « Alliens »…

Observatoire astronomique de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est

Les sondes VOYAGER

