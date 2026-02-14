CONFERENCE DE L’OBSERVATOIRE, Observatoire astronomique de Valcourt, Valcourt

CONFERENCE DE L’OBSERVATOIRE Vendredi 20 février, 20h00 Observatoire astronomique de Valcourt Haute-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:00:00+01:00

À Alexandrie, il y a plus de 2 000 ans, des astronomes grecs comme Ératosthène, Hipparque, Aristarque de Samos, puis Ptolémée ont profondément renouvelé notre compréhension du ciel. Sans télescopes ni technologies modernes, ils ont mesuré la taille de la Terre, décrit le mouvement des astres et proposé des idées étonnamment audacieuses sur la place de notre planète dans l’Univers.

Cette conférence de vulgarisation invite à découvrir ces pionniers de la science et les méthodes ingénieuses de l’époque alexandrine, qui ont posé les fondations de l’astronomie scientifique.

Observatoire astronomique de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@observatoire-valcourt.fr »}]

Conférence Astronomie

SAHM