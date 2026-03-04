CONFERENCE DE L’OBSERVATOIRE, Observatoire astronomique de Valcourt, Valcourt
CONFERENCE DE L’OBSERVATOIRE, Observatoire astronomique de Valcourt, Valcourt vendredi 20 mars 2026.
CONFERENCE DE L’OBSERVATOIRE Vendredi 20 mars, 20h00 Observatoire astronomique de Valcourt Haute-Marne
Entrée libre sous réserve de places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:30:00+01:00
Fin : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:30:00+01:00
Capturer l’infini : L’Art de l’Astrophotographie
Ouvrez les yeux sur l’Univers ! Venez découvrir la beauté cachée du cosmos à travers une galerie de photographies.
Nous allons vous emmener en voyage, des galaxies lointaines aux splendeurs des nébuleuses du ciel profond. Préparez-vous à voir des images que l’œil nu ne peut percevoir.
La conférence dévoilera brièvement le rôle du matériel spécialisé – du simple trépied aux caméras refroidies – sans complexité.
Nous survolerons également les techniques de traitement pour transformer les données brutes en œuvres d’art : gradient, starless, palette Hubble, et surtout, le pouvoir de l’empilement (stacking) qui révèle les détails les plus faibles.
Une introduction visuelle et passionnante à l’art d’immortaliser l’infini.
Observatoire astronomique de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@observatoire-valcourt.fr »}]
Conférence du 3éme vendredi
SAHM