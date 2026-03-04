CONFERENCE DE L’OBSERVATOIRE, Observatoire astronomique de Valcourt, Valcourt

CONFERENCE DE L’OBSERVATOIRE Vendredi 20 mars, 20h00 Observatoire astronomique de Valcourt Haute-Marne

Entrée libre sous réserve de places disponibles

Début : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:30:00+01:00

Capturer l’infini : L’Art de l’Astrophotographie

Ouvrez les yeux sur l’Univers ! Venez découvrir la beauté cachée du cosmos à travers une galerie de photographies.

Nous allons vous emmener en voyage, des galaxies lointaines aux splendeurs des nébuleuses du ciel profond. Préparez-vous à voir des images que l’œil nu ne peut percevoir.

La conférence dévoilera brièvement le rôle du matériel spécialisé – du simple trépied aux caméras refroidies – sans complexité.

Nous survolerons également les techniques de traitement pour transformer les données brutes en œuvres d’art : gradient, starless, palette Hubble, et surtout, le pouvoir de l’empilement (stacking) qui révèle les détails les plus faibles.

Une introduction visuelle et passionnante à l’art d’immortaliser l’infini.

Observatoire astronomique de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est

Conférence du 3éme vendredi

SAHM