Valcourt

Conférence de l’observatoire Vingt siècles de voyages dans la lune

Observatoire de Valcourt Valcourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Tout public

Cette conférence retrace l’histoire des voyages imaginés vers la Lune, de l’Antiquité à Jules Verne. Elle montre comment ces idées ont mené à l’exploit réel de 1969. .

Observatoire de Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 36 89 36 29

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English :

L’événement Conférence de l’observatoire Vingt siècles de voyages dans la lune Valcourt a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne