Conférence de l’observatoire Vingt siècles de voyages dans la lune Valcourt
Conférence de l’observatoire Vingt siècles de voyages dans la lune Valcourt vendredi 17 avril 2026.
Valcourt
Conférence de l’observatoire Vingt siècles de voyages dans la lune
Observatoire de Valcourt Valcourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Tout public
Cette conférence retrace l’histoire des voyages imaginés vers la Lune, de l’Antiquité à Jules Verne. Elle montre comment ces idées ont mené à l’exploit réel de 1969. .
Observatoire de Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 36 89 36 29
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L’événement Conférence de l’observatoire Vingt siècles de voyages dans la lune Valcourt a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne