Conférence de l’Université du Temps Libre – A la recherche de l’Eldorado Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Conférence de l’Université du Temps Libre – A la recherche de l’Eldorado

Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Par Jean Paul et Anne Lamarque, historiens conférenciers .

English : Conférence de l’Université du Temps Libre – A la recherche de l’Eldorado

