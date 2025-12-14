Conférence de l’Université du Temps Libre – A la recherche de l’Eldorado Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz
Conférence de l’Université du Temps Libre – A la recherche de l’Eldorado Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz mardi 13 janvier 2026.
Conférence de l’Université du Temps Libre – A la recherche de l’Eldorado
Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Par Jean Paul et Anne Lamarque, historiens conférenciers .
Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 41 95 contact@utl-luz.fr
English : Conférence de l’Université du Temps Libre – A la recherche de l’Eldorado
L’événement Conférence de l’Université du Temps Libre – A la recherche de l’Eldorado Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Pays Basque