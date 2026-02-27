Conférence de l’Université du Temps Libre – L’eau en Afrique Sub-saharienne Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Conférence de l’Université du Temps Libre – L’eau en Afrique Sub-saharienne Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz mardi 24 mars 2026.

Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Par Christian Bouquet, Pr émérite de géographie politique, U de de Bordeaux.   .

