Conférence de l’Université du Temps Libre – L’image de la femme dans la peinture basque Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz mardi 27 janvier 2026.
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-27
Par Jean-François Larralde, historien de l’art, conférencier .
Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 41 95 contact@utl-luz.fr
