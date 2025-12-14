Conférence de l’Université du Temps Libre – L’image de la femme dans la peinture basque Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Conférence de l’Université du Temps Libre – L’image de la femme dans la peinture basque

Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Par Jean-François Larralde, historien de l’art, conférencier .

Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 41 95 contact@utl-luz.fr

English : Conférence de l’Université du Temps Libre – L’image de la femme dans la peinture basque

L’événement Conférence de l’Université du Temps Libre – L’image de la femme dans la peinture basque Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Pays Basque