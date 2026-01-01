Conférence de l’Université Inter-Âges La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Conférence de l’Université Inter-Âges La Salamandre | Centre de Congrès Cognac lundi 12 janvier 2026.
Conférence de l’Université Inter-Âges
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-12 14:45:00
fin : 2026-01-12 17:30:00
Date(s) :
2026-01-12
LE JAPON, Pays de la cohésion nationale et du consensus social quelles réalités ?
.
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
JAPAN, a country of national cohesion and social consensus: what are the realities?
L’événement Conférence de l’Université Inter-Âges Cognac a été mis à jour le 2026-01-05 par Destination Cognac