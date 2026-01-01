Conférence de l’Université Inter-Âges La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Conférence de l’Université Inter-Âges

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 14:45:00

fin : 2026-01-12 17:30:00

Date(s) :

2026-01-12

LE JAPON, Pays de la cohésion nationale et du consensus social quelles réalités ?

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net

English :

JAPAN, a country of national cohesion and social consensus: what are the realities?

