Conférence de l’Université Inter-Ages La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Conférence de l’Université Inter-Ages

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Début : 2026-02-09 14:45:00

fin : 2026-02-09 17:00:00

2026-02-09

Conférence autour des Sept Merveilles du Monde proposée par l’Université Inter-Ages.

+33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net

English :

Conference on the Seven Wonders of the World organized by the Université Inter-Ages.

