Conférence de l’Université Inter-Ages La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Conférence de l’Université Inter-Ages
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Début : 2026-02-09 14:45:00
fin : 2026-02-09 17:00:00
2026-02-09
Conférence autour des Sept Merveilles du Monde proposée par l’Université Inter-Ages.
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net
English :
Conference on the Seven Wonders of the World organized by the Université Inter-Ages.
