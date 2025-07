CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE Cinéma Saint-Laurent Blain

Cinéma Saint-Laurent 9 rue du 11 novembre Blain Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 14:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Conférence de l’Université de Nantes, animée par Sarah MAROUANI, sur le thème « L’Art urbain, 50 ans d’histoire (1975-2025) ». »

Cinéma Saint-Laurent 9 rue du 11 novembre Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 51 23 71 up-antenne.blain@laposte.net

English :

University of Nantes conference, led by Sarah MAROUANI, on « Urban Art, 50 years of history (1975-2025) ». »

German :

Konferenz der Universität Nantes, geleitet von Sarah MAROUANI, zum Thema « L’Art urbain, 50 ans d’histoire (1975-2025) » (Urbane Kunst, 50 Jahre Geschichte (1975-2025)). »

Italiano :

Conferenza di Sarah MAROUANI, Università di Nantes, su « Arte urbana, 50 anni di storia (1975-2025) ». »

Espanol :

Conferencia de Sarah MAROUANI, Universidad de Nantes, sobre « Arte urbano, 50 años de historia (1975-2025) ». »

