CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE Route d’Héric Nort-sur-Erdre

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Conférence » Voisiner à Cordoue au Moyen Age »

» Voisiner à Cordoue au Moyen Age » par Christine Mazzoli-Guintard.

Christine Mazzoli-Guintard est professeure d’histoire des mondes meddiedvaux ar Nantes

universited, Acadedmica Correspondiente Extranjera de la Real Academia de la Historia

(Madrid). Depuis plus de trente ans, elle consacre ses recherches aux villes d’al-Andalus.

Entrée 8€ (c’était 6 € avant) , gratuit pour les étudiants .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 53 17 16 cguerin0908@orange.fr

English :

Conference: « Neighbours in Medieval Cordoba

German :

Vortrag: « Nachbarn im mittelalterlichen Córdoba »

Italiano :

Conferenza: « Vicini di casa a Cordova nel Medioevo

Espanol :

Conferencia: « Vecinos de Córdoba en la Edad Media

