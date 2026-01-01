CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE Route d’Héric Nort-sur-Erdre

CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 14:30:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Conférence Psychologie, neurosciences et intelligence artificielle, qui sait ? par Sandrine Cayrou.

Sandrine Cayrou est psychologue et docteur en psychopathologie. Elle s’est spécialisée dans l’accompagnement des personnes atteintes de cancer, de troubles neurologiques, puis de manière plus large sur l’anxiété, la dépression, les stress post-traumatiques, les deuils. Formée à différentes méthodes (TCC, EMDR, psychanalyse, méditation), elle accompagne chacun sur son chemin. La question de la vie, de la mort, les possibilités de la conscience, ses différents états y compris l’inexplicable, restent ses thèmes de prédilection. .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 53 17 16 cguerin0908@orange.fr

English :

Lecture: Psychology, neuroscience and artificial intelligence, who knows? by Sandrine Cayrou.

