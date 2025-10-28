Conférence de l’Université Populaire Mythes et symboles Mers-les-Bains

Conférence de l’Université Populaire Mythes et symboles Mers-les-Bains mardi 28 octobre 2025.

Conférence de l’Université Populaire Mythes et symboles

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

Date(s) :

2025-10-28

15e pour le cycle de 3 conférences (28 octobre 25 novembre 16 décembre).

Mythes et symboles le langage caché des hommes.

1ère partie La symbolique des cathédrales gothiques

Animée par Sylvia Bourdeau, professeur de français et formatrice en Sciences Humaines.

Cycle de conférences thématiques proposé par l’Université Populaire Eu Mers Le Tréport.

Sur inscription https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

English :

15th for the cycle of 3 lectures (October 28 November 25 December 16).

Myths and symbols: man’s hidden language.

part 1: The symbolism of Gothic cathedrals

Hosted by Sylvia Bourdeau, French teacher and humanities trainer.

Cycle of themed lectures offered by the Université Populaire Eu Mers Le Tréport.

Registration required: https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

German :

15. für den Zyklus von 3 Vorträgen (28. Oktober 25. November 16. Dezember).

Mythen und Symbole: Die verborgene Sprache der Menschen.

teil 1: Die Symbolik der gotischen Kathedralen

Geleitet von Sylvia Bourdeau, Französischlehrerin und Ausbilderin für Geisteswissenschaften.

Thematische Vortragsreihe, die von der Université Populaire Eu Mers Le Tréport angeboten wird.

Nach Anmeldung: https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

Italiano :

15° per il ciclo di 3 conferenze (28 ottobre 25 novembre 16 dicembre).

Miti e simboli: il linguaggio nascosto dell’umanità.

parte 1: Il simbolismo delle cattedrali gotiche

Ospitata da Sylvia Bourdeau, insegnante di francese e formatrice di scienze umane.

Serie di lezioni a tema offerte dall’Università Popolare Eu Mers Le Tréport.

Iscrizione obbligatoria: https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

Espanol :

15ª del ciclo de 3 conferencias (28 de octubre 25 de noviembre 16 de diciembre).

Mitos y símbolos: el lenguaje oculto de la humanidad.

1ª parte: El simbolismo de las catedrales góticas

A cargo de Sylvia Bourdeau, profesora de francés y formadora en Ciencias Humanas.

Ciclo de conferencias temáticas ofrecido por la Université Populaire Eu Mers Le Tréport.

Inscripción obligatoria: https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

