Conférence de l’Université Populaire Mythes et symboles Mers-les-Bains

Conférence de l’Université Populaire Mythes et symboles

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 15:00:00

fin : 2025-12-16 17:00:00

Date(s) :

2025-12-16

15€ pour le cycle de 3 conférences (28 octobre 25 novembre 16 décembre).

3ème partie Mythes et symboles le langage caché des hommes Le Serpent

Animée par Sylvia Bourdeau, professeur de français et formatrice en Sciences Humaines.

Cycle de conférences thématiques proposé par l’Université Populaire Eu Mers Le Tréport.

Sur inscription https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

15€ pour le cycle de 3 conférences (28 octobre 25 novembre 16 décembre).

3ème partie Mythes et symboles le langage caché des hommes Le Serpent

Animée par Sylvia Bourdeau, professeur de français et formatrice en Sciences Humaines.

Cycle de conférences thématiques proposé par l’Université Populaire Eu Mers Le Tréport.

Sur inscription https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/ .

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

English :

15? for the cycle of 3 lectures (October 28 November 25 December 16).

part 3: Myths and symbols: man’s hidden language: the snake

Hosted by Sylvia Bourdeau, French teacher and humanities trainer.

Cycle of themed conferences organized by the Université Populaire Eu Mers Le Tréport.

Registration required: https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

German :

15? für den dreiteiligen Vortragszyklus (28. Oktober 25. November 16. Dezember).

teil 3: Mythen und Symbole: Die verborgene Sprache der Menschen: Die Schlange

Geleitet von Sylvia Bourdeau, Französischlehrerin und Trainerin für Geisteswissenschaften.

Thematische Vortragsreihe, die von der Université Populaire Eu Mers Le Tréport angeboten wird.

Nach Anmeldung: https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

Italiano :

15? per il ciclo di 3 conferenze (28 ottobre 25 novembre 16 dicembre).

parte 3: Miti e simboli: il linguaggio nascosto dell’uomo: il serpente

Ospitata da Sylvia Bourdeau, insegnante di francese e formatrice di materie umanistiche.

Serie di conferenze a tema offerte dall’Università Popolare Eu Mers Le Tréport.

Iscrizione obbligatoria: https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

Espanol :

15? para el ciclo de 3 conferencias (28 de octubre 25 de noviembre 16 de diciembre).

parte 3: Mitos y símbolos: el lenguaje oculto del hombre: la serpiente

A cargo de Sylvia Bourdeau, profesora de francés y formadora en humanidades.

Ciclo de conferencias temáticas ofrecido por la Université Populaire Eu Mers Le Tréport.

Inscripción obligatoria: https://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/

L’événement Conférence de l’Université Populaire Mythes et symboles Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS