Conférence De l’usage de l’image dans la diffusion des idées

Cité du Vitrail / Salle de réception Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

L’exemple de la verrière des luttes allégoriques entre Catholiques et Protestants.



Par un regard croisé entre l’historien et la restauratrice du patrimoine, les intervenants reviendront sur l’usage de l’image dans la diffusion des idées au travers de l’exemple emblématique de Pont-Sainte-Marie (Aube), une chef d’oeuvre du Beau XVIe siècle champenois.



Gratuit Sur inscription .

Cité du Vitrail / Salle de réception Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 52 47 reservation.citeduvitrail@aube.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence De l’usage de l’image dans la diffusion des idées Troyes a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne