Conférence de M. Bertrand Cohendet, Église Notre-Dame, Courtefontaine

Informations pratiques

Conférence de M. Bertrand Cohendet Samedi 19 septembre, 14h30 Église Notre-Dame Jura

Limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Intervention de M. Bertrand Cohendet, architecte du patrimoine et membre de la commission diocésaine d’art sacré.

Il nous présentera la valeur historique et esthétique de cette insigne église romane jurassienne

les objectifs de l’étude diagnostique à suivre (ainsi que les divers partenaires associés à l’équipe de Maîtrise d’Œuvre)

les enjeux des potentiels partis de restauration qui en découleront.

Église Notre-Dame Rue de l’Église, 39700 Courtefontaine Courtefontaine 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 43 62 81 49 https://www.paroissendsc.com/andc L’église Notre-Dame de Courtefontaine (39) a été achevée il y a environ 850 ans, peu après 1170. Niché dans la forêt de Chaux, le village s’est développé autour d’elle et de son prieuré. Elle est d’architecture romane, et ses lignes et ses volumes préservés saisissent par leur beauté et leur sobriété. Parking, accès PMR.

Intervention de M. Bertrand Cohendet, architecte du patrimoine et membre de la commission diocésaine d’art sacré.

©Patrick Gorce