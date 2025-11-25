CONFÉRENCE DE MARC TOUATI QUEL MONDE POUR DEMAIN? Béziers

CONFÉRENCE DE MARC TOUATI QUEL MONDE POUR DEMAIN?

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Économiste et auteur renommé, venez découvrir sa vision des grands enjeux économiques et des perspectives pour l’avenir.

Économiste de renom et médiatique, Marc Touati partagera sa vision de l’économie mondiale et des perspectives pour l’avenir. Fondateur et président du cabinet ACDEFI, référence en France et en Europe dans le conseil économique et financier, il intervient chaque année devant plus de 100 audiences professionnelles et institutions financières.

Auteur de plusieurs best-sellers, chroniqueur et conférencier reconnu, Marc Touati apporte un éclairage unique sur les grands enjeux économiques, sociaux et financiers qui façonnent notre monde.

Ne manquez pas cette opportunité d’échanger avec un expert qui conjugue rigueur économique et vision prospective.

Un temps d’échange avec la salle suivra, avant de clôturer la soirée autour d’un cocktail dînatoire.

Inscription en ligne obligatoire. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 28 49

English :

Renowned economist and author, come and discover his vision of major economic issues and prospects for the future.

German :

Erfahren Sie mehr über seine Sicht der großen wirtschaftlichen Herausforderungen und Zukunftsperspektiven.

Italiano :

Economista e scrittore di fama, venite a scoprire la sua visione dei principali problemi economici e delle prospettive per il futuro.

Espanol :

Economista y escritor de renombre, venga a descubrir su visión de los grandes temas económicos y de las perspectivas de futuro.

