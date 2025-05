Conférence De Marie-Astrid Calmettes – Salle des fêtes Landouge Limoges, 15 mai 2025 19:00, Limoges.

Haute-Vienne

Conférence De Marie-Astrid Calmettes Salle des fêtes Landouge 3 Rue du Mas-Bilier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 19:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Conférence De Marie-Astrid Calmettes égyptologue et archéologue à l’école du Louvre et docteur en égyptologie. Comme de récentes recherches en témoignent, la notion de signe permet d’aborder les images et les textes de l’Égypte ancienne sous un angle nouveau. Qu’est-ce qu’un signe ? Quelle est l’origine des signes image et des signes écriture ? Comment se développe-t-ils ? Quels sont leurs points communs et leurs différences et, dès lors, quelles sont leurs relations (texte dans l’image, mise en abyme, cryptographie, etc.) ?

Tarif 8 € pour les adhérents

10 € pour les non adhérents

Gratuit pour les lycéens et les étudiants. .

Salle des fêtes Landouge 3 Rue du Mas-Bilier

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 34 18 20

English : Conférence De Marie-Astrid Calmettes

German : Conférence De Marie-Astrid Calmettes

Italiano :

Espanol : Conférence De Marie-Astrid Calmettes

L’événement Conférence De Marie-Astrid Calmettes Limoges a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Limoges Métropole