Conférence de Marie-José LATOUR « Ce qui reste de l’enfant incorrigible »

A l’heure où les prises en charge des troubles d’ordre psychique préconisées sont calibrées, quelle est la pertinence de la psychanalyse au regard des symptômes ? S’il est primordial de rappeler que la psychanalyse opère sur des faits de langage et non sur des comportements, il est tout aussi important de mesurer comment le procédé freudien peut permettre, à quiconque le souhaite, de trouver une façon de faire avec ce qui objecte structuralement à l’éducable.

Aucune case ne saurait accueillir l’indisciplinable. Cependant il en va de trouver à s’orienter pour onstruire un petit espace où vivre, apprendre et travailler soient possibles.

Marie-José Latour prendra appui sur son ouvrage Dessins et maux d’enfant (ENCL, 2023). 7 .

English :

Lecture by Marie-José LATOUR « Ce qui reste de l’enfant incorrigible » (What remains of the incorrigible child)

German :

Vortrag von Marie-José LATOUR « Ce qui reste de l’enfant incorrigible » (Was vom unverbesserlichen Kind übrig bleibt)

Italiano :

Conferenza di Marie-José LATOUR « Ce qui reste de l’enfant incorrigible » (Ciò che resta del bambino incorreggibile)

Espanol :

Conferencia de Marie-José LATOUR « Ce qui reste de l’enfant incorrigible » (Lo que queda del niño incorregible)

