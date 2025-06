Conférence de Marie-Martine Laulagnier de Barba Espace culturel associatif la Coccinelle Allègre 2 juillet 2025 18:00

Conférence de Marie-Martine Laulagnier de Barba Espace culturel associatif la Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l'Oratoire Allègre Haute-Loire

La Coccinelle, café associatif, vous propose une conférence avec Marie-Martine Laulagnier de Barba « Les femmes du Titanic ».

Espace culturel associatif la Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr

English :

La Coccinelle, café associatif, invites you to a conference with Marie-Martine Laulagnier de Barba: « Les femmes du Titanic ».

German :

La Coccinelle, ein Vereinscafé, bietet Ihnen einen Vortrag mit Marie-Martine Laulagnier de Barba an: « Die Frauen der Titanic ».

Italiano :

La Coccinelle, un caffè comunitario, ospita una conferenza di Marie-Martine Laulagnier de Barba su « Le donne del Titanic ».

Espanol :

La Coccinelle, un café comunitario, acoge una charla de Marie-Martine Laulagnier de Barba sobre « Las mujeres del Titanic ».

