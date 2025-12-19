Conférence de Mars Quoi de neuf sur l’histoire de la Drôme ? Archives départementales de la Drôme Valence

Conférence de Mars Quoi de neuf sur l’histoire de la Drôme ?

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme

Début : 2026-03-25 18:30:00

fin : 2026-03-25 19:30:00

2026-03-25

La Drôme fait l’objet de recherches en sciences humaines et sociales de la part de jeunes chercheurs qui fondent leur travail sur l’étude d’archives, d’édifices ou d’objets.

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr

The Drôme is the subject of research in the humanities and social sciences by young researchers who base their work on the study of archives, buildings and objects.

